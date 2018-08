Country-Fest feiert runden Geburtstag

LEOPOLDSCHLAG. 20 Jahre Country-Weekend werden am Freitag und Samstag in Leopoldschlag gefeiert.

Ronny Nash und die Whiteline Casanovas Bild: privat

Auf das 20-Jahr-Jubiläum des Country-Weekends können Country- und Westernfans heute und morgen in Leopoldschlag anstoßen. Weil so ein Geburtstag nicht alltäglich ist, haben sich die Organisatoren heuer besonders ins Zeug gelegt, um waschechtes Country-Flair in das Mühlviertel zu zaubern. Dazu wird etwa die Wassergasse in eine kleine Westernstadt verwandelt mit allem, was dazu gehört: Mexican Bar, Coffee House, Saloon, Whisky Bar, Spezialitäten vom Grill und Lagerfeuer.

Die Live-Musik dazu kommt heute (ab 20 Uhr) von „Hats On“ sowie Ronny Nash mit seinen „Whiteline Casanovas“. Morgen geht es um 15 Uhr mit einem Line-Dance-Workshop lost und am Abend geben sich neben den Bands vom Vortag auch noch „The Legendary Daltons“ ein Stelldichein. Moderiert wird das Fest von Silvia Stone, „Fashion by Katharina“ präsentiert zudem stilechte Country- und Westernbekleidung. Auf dem Areal der Union Leopoldschlag stehen ein Zeltplatz sowie Sanitäranlagen bereit.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema