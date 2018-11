China-Legionär glänzte erneut mit Abwesenheit

MAUTHAUSEN. Mühlviertler Bundesliga-Tischtennisteam unterlag im Oberösterreich-Derby gegen Linz mit 2:4.

Bernhard Kinz-Presslmayer. Bild: Günther Iby

„Das steht in den Sternen – ich halte es für eher unwahrscheinlich“, sagt Bernhard Kinz-Presslmayer über die Chancen, dass der im Sommer verpflichtete China-Legionär Lu Kajyang im letzten Herbstspiel der Tischtennis-Bundesliga am Wochenende gegen Oberwart für die Askö Glas Wiesbauer Mauthausen antreten wird. Wie schon in den vergangenen Wochen fehlte Kajyang den Mauthausenern auch am Sonntag im Oberösterreich-Derby gegen Linz. Für ihn spielte Tischtennis-Urgestein Michael Ehlers. „Für mich war es eine Ehre, nach exakt 24 Jahren Pause wieder einmal mit ihm in einem Team zu stehen“, so Kinz-Presslmayer.

Sportlich konnte Ehlers seinen Teamkollegen leider nicht helfen: Die Linzer gewannen mit 4:2. Pfeffer gegen Slatinsek sowie Kinz-Presslmayer gegen Grininger punkteten für die Mühlviertler. Eine 2:3-Niederlage von Pfeffer/Kinz-Presslmayer im Doppel verhinderte ein mögliches Remis. Mauthausen liegt in der Tabelle auf dem vorletzten Platz.

