Borkenkäfer hält Waldbauern auch im Winter auf Trab

Was das mit 16 Grad zu tun haben soll, will mir nicht einbleuen.

Ips typographus schwärmt erst bei 20-22 Grad.

Beim Kupferstecher beginnts schon ab 18.



Beide Käfer sind notwendig, um die Wälder wieder auf ein natürlicheres Mischgefüge umzubauen.

Ähnliches wie die Maisplantagen wirds so bald nicht mehr geben.

Und das ist gut so.