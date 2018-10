Besonderer Wettbewerb: Wer schlägt den besten Milchschaum?

LINZ. "Es ist wie Meditieren", sagt Bryan aus Australien. Er ist seit zwei Jahren im Café Gerberei am Pfarrplatz in Linz und so etwas wie ein Meister des Milchschaumes. Denn längst reicht es nicht mehr, den "besten" Kaffee zu machen. Auch der Milchschaum muss perfekt sein und am besten ein "Muster" aufweisen. Das wird mit dem perfekten Dreh mit dem Milchkännchen erreicht. Diese Fertigkeit ist so beliebt, das es regelrechte Wettbewerbe gibt.

Der erste dieser Art in Linz findet morgen, Samstag, 20. Oktober, in der Gerberei statt. Melden kann sich jeder, der sich "milchschaum-fit" fühlt.

Kaffeegenießer gesucht

"Wir wenden uns bewusst nicht an Profi-Baristas, sondern Kaffeegenießer, die zu Hause Wert auf schönen Milchschaum legen", sagt Gunda Resch, die mit ihrer Schwester Heidrun die Gerberei betreibt. Die Kaffeemaschinen für den Wettbewerb stellen "Die Röster" Daniela und Wolfgang Köppl aus Steyregg bereit. Die Jury beschicken die Lokale Friedlieb & Töchter in der Altstadt, der Frühstücksexperte Tiktak (neben Musiktheater) und Horst in der Mozartstraße. Start ist um 10 Uhr. Zuseher bekommen die Wettbewerbs-Cappuccinos gratis. Nachmeldungen zum Mitmachen sind möglich. Startgeld: zehn Euro. Es winken Preise für (fast) alle.

