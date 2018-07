Bei der Perger Mühlstein-Rallye liegt die Würze in der Kürze

PERG. Zwei Strecken, vier Sonderprüfungen und eine Meute voller Mühlviertler Vollgas-Helden machen die Mühlstein-Rallye am 11. August zum Motorsport-Spektakel zum Angreifen.

Bei der Mühlstein Rallye am Start: Johannes Keferböck mit Co-Pilotin Ilka Minor Bild: Harald Illmer

Es war ein Versprechen in bitterer Stunde: Als das Team des Rallye Clubs Perg vor einem Jahr die geplante Mühlstein-Rallye kurzfristig absagen musste, schwor man sich und den Fans, im Jahr 2018 umso stärker zurückzukehren. Dieses Versprechen wird nun eingelöst: Am 11. August kommt es zu, von vielen heiß ersehnten Motorsport-Comeback im Machland.

Wie schon bei der Premiere im Jahr 2016 gilt auch heuer das Motto „In der Kürze liegt die Würze“. Denn auf dem Programm der Sprint-Rallye stehen gerade einmal zwei Sonderprüfungen, die je zwei Mal durchfahren werden. Die erste Strecke – Start ist um 12.20 Uhr - führt von Mitterkirchen quer durch das Machland über Holzleiten und Staffling nach Naarn. Etwas hügeliger geht es entlang der zweiten gezeiteten Prüfung zu. Hier geht es ab 16:35 Uhr auf einem 20 Kilometer langen Rundkurs in Schwertberg ordentlich zur Sache. Insgesamt werden bei der zweiten Auflage der Mühlstein Rallye knapp 60 Sonderprüfungs-Kilometer in Angriff genommen.

Bei den Rallye-Teams kommt dieses Konzept offenbar gut an. Denn auf der Nennliste finden sich nicht weniger als 66 Teilnehmer. Am Start stehen werden auf jeden Fall die beiden derzeit heißesten Aktien des Mühlviertler Rallyesports: Gerald Rigler (Ford Fiesta R5) und Johannes Keferböck (Skoda Fabia R5). Ebenfalls mit Top-Material in Perg vertreten: Martin Zellhofer (Fiesta R5) und Daniel Mayer (Peugeot 208 R5). Zudem wird der Ex-Staatsmeister Hermann Neubauer im Feld der Vorausautos die Zuseher auf das Starterfeld einstimmen. Wie schon fast traditionell bei Rallyes in der Region stellt der Rallye Club Perg neben seiner Rolle als Veranstalter wieder den größten Anteil im Starterfeld: Neun Autos gehen unter der Obhut des RCP an den Start. Aber auch der Rallye Club Mühlviertel sowie der MSC Schenkenfelden sind jeweils mit mehreren Teams am Start.

Doch nicht nur entlang der Strecke werden Motorsport-Fans am 11. August auf ihre Kosten kommen. Der Zeitplan lässt es nämlich zu, sich nicht nur alle Sonderprüfungen anzusehen, sondern zwischen den Sonderprüfungen zwei und drei auch im Serviceplatz eine Runde zu drehen und sich dort zu stärken. Das Servicezentrum befindet sich zentral in Perg auf dem Areal der Baufirma Krückl, der für 19.15 Uhr angesetzte Zieleinlauf wird auf dem Gelände von Ford Haunschmid stattfinden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema