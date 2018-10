"Bald gibt es in Kirchberg keine Fichten mehr"

KIRCHBERG. Der Borkenkäfer setzt den Fichtenbeständen in den Donautal-Gemeinden heftig zu – ganze Wälder werden gerodet.

Von seinem Harvester aus zeigt sich Gerhard Riedl oft so ein Anblick. Bild: Riedl

Im ganzen Mühlviertel kämpfen die Forstwirte heuer mit dem Borkenkäfer – genauer gesagt mit dem "Buchdrucker". Ganz besonders erwischt hat es die Waldbesitzer in den Donau- und Mühltal-Gemeinden wie zum Beispiel Kirchberg ob der Donau. "Wenn es mit der Trockenheit so weitergeht, haben wir in ein, zwei Jahren keine Fichte mehr", sagt Kirchbergs Amtsleiter Klaus Neumüller auf OÖN-Anfrage. Er kennt als Waldbesitzer die Thematik auch aus eigener leidvoller Erfahrung. Mehr als 1000 Festmeter hat er selbst in den vergangenen zwei Jahren schon eingeschlagen. Damit ist er nicht allein: "Es hat alle erwischt. Der heurige Sommer war für den Käfer ,ideal‘, weil es kaum geregnet hat", erzählt er. Das Gemeindegebiet (21,27 km2) von Kirchberg ist fast zur Hälfte mit Wald bedeckt. Sollte der Käferdruck nicht nachlassen, wird sich das bald ändern. Schon jetzt werden ganze Landstriche gerodet.

Dauereinsatz für Harvester

Der örtliche Forstservice-Anbieter Gerhard Riedl hat alle Hände voll zu tun: "Mit einem Harvester fahren wir jenseits der Donau und mit einem herüben", sagt er. Die Bilder, die er bei seiner Arbeit immer wieder aufnimmt, zeigen das ganze Ausmaß der Käferplage. An den Abfuhrplätzen türmen sich mächtige Holzganter und bis vor wenigen Monaten noch geschlossene Waldgebiete gleichen Mondlandschaften.

"Heuer haben wir um die 25.000 Festmeter in Kirchberg gefällt", erzählt der erfahrene Waldarbeiter. Auch er hält die Aussage, dass es in der gesamten Gemeinde bald keine Fichtenbestände mehr geben wird, für realistisch. Ein weiteres Problem sei, dass die Abfuhr nur sehr schleppend vorangehe. Natürlich ist die Situation auch in den Nachbargemeinden Kirchbergs nicht bedeutend besser.

Hoffen auf regnerischen April

Seitens der Forstberatung der Bezirks-Bauernkammer Rohrbach hofft man auf einen verregneten April und Mai. Dies würde den Käferdruck abfedern, weil die Tiere nicht fliegen, wenn es regnet. Außerdem schwächt die Trockenheit die Fichte, und sie wird in Summe anfälliger für die kleinen Plagegeister. Von der Käferplage betroffen sind auch viele Waldbesitzer mit kleineren Beständen, die oft auch nichts mit der Landwirtschaft am Hut haben. Deshalb appellieren die Bauernvertreter an alle Waldbesitzer, die Bestände ständig zu prüfen und bei Befall sofort die Schlägerung zu veranlassen. Doch auch wenn die Stämme am Ganter liegen, können beziehungsweise sollen noch Maßnahmen ergriffen werden. Mit speziell präparierten Netzen – sogenannten Storanets – kann verhindert werden, dass sich die Käfer erneut auf die Reise machen und neue Bäume befallen.

Auch Georg Ecker, Obmann der Bezirks-Bauernkammer, kennt die Leiden der Waldbesitzer. Er schätzt, dass unterhalb von 500 Metern Seehöhe die Fichtenwirtschaft ganz aufhören könnte: "In diesen Höhenlagen werden wir die Fichte verlieren, wenn es mit dem Käfer so weitergeht." Problematisch sei, dass mittlerweile vier Käfergenerationen pro Jahr entstehen. Die Population explodiert mit jedem Flug. "Früher hatten wir über 900 Meter eine Käfer-Generation pro Jahr, in tieferen Lagen zwei oder drei. Bei vier Flügen wird es dramatisch", erklärt Ecker. Deshalb habe die Fichte in Teilen des Mühlviertels als Brotbaum der Bauern vermutlich bald ausgedient.

Mittlerweile gibt es auch schon geförderte Aufforstungsprogramme: "Wir raten schon generell zur Wiederaufforstung mit zukunftsträchtigen Baumsorten", sagt Ecker. Douglasie, Weißtanne, Riesentanne, Ahorn oder Eiche seien zur Aufforstung geeignet.

Arbeit für Generationen

Dabei weiß er natürlich, dass die Früchte dieser Arbeit erst die nächste oder übernächste Generation ernten können wird: "In der Forstwirtschaft denkt man sicher 80 Jahre in die Zukunft. Es ist wahrscheinlich, dass erst die Enkelkinder die Bäume fällen können, die heute gepflanzt werden. In den nächsten 20 bis 30 Jahren verursachen neu angelegte Forste nur Arbeit und können nicht verwertet werden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema