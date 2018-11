Bäuerinnen erklärten den Weg „vom Küken zum Ei“

ROHRBACH. Bäuerinnen vermittelten Volksschülern eine Landwirtschaft zum Anfassen.

Große Begeisterung bei den Kindern rief das Seidenhuhn „Piperl“ hervor. Bild: Sieglinde Rechberger

Den Weg in heimische Volksschulen traten Bäuerinnen aus dem Bezirk Rohrbach rund um den Welt-Ernährungstag an. Heuer widmeten sich die Bäuerinnen dem Weg „vom Küken zum Ei“. Eine Schulstunde lang brachten die heimischen Bäuerinnen wie den Kindern die Eierproduktion in Österreich etwas näher. Dabei erfuhren die Kinder, wie viel Arbeit, Geschick, Verantwortungsbewusstsein und Wissen in einem Lebensmittel stecken. Zum Abschluss gab es eine gemeinsame, gesunde Jause.

