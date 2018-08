Auto-Pannen im Sommer: Falschtanker, leere Batterien und Grabenhüpfer

PERG. Pergs ÖAMTC-Stützpunktleiter Heinz Lindner über typische Sommer-Einsätze seines Teams.

Heinz Lindner leitet seit 14 Jahren den ÖAMTC-Stützpunkt in Perg. Bild: lebe

Bei extremen Temperaturen haben die heimischen Pannendienste Hochsaison. Das gilt typischerweise für den Winter, aber auch für den Sommer, weiß Heinz Lindner, Stützpunktleiter des ÖAMTC in Perg. "Es gibt einige Klassiker, die uns jedes Jahr im Sommer beschäftigen."

Dazu gehören vor allem leere Batterien: Fast ein Drittel aller Pannen-Einsätze im Sommer gehen auf das Konto von Batterien, die in der Hitze ihren Dienst quittierten. "Damit eine Batterie lange hält, benötigt sie konstante Temperaturen. Ist es sehr heiß, bekommt ihr das genau so schlecht wie extreme Kälte", sagt der ÖAMTC-Techniker. Oft werde unterschätzt, wie viel Strom etwa Standby-Programme der immer häufiger eingesetzten Steuergeräte eines Autos absaugen.

Griff zum falschen Zapfhahn

Temperaturen von 30 Grad und mehr setzen aber nicht nur der Technik zu. Auch die menschliche Konzentration leidet. Es kommt zu Flüchtigkeitsfehlern, etwa beim Tanken. Gerade im Sommer komme es immer wieder vor, dass Benzin in Diesel-Autos getankt wird. "Da kann die Hektik ein Grund sein, aber auch die Tatsache, dass man im Urlaub einmal ausnahmsweise nicht mit dem gewohnten Firmenauto unterwegs ist, sondern mit dem privaten Zweitwagen", sagt Lindner.

Meistens würden die Lenker ihren Fehler noch an der Tankstelle – etwa beim Bezahlen – bemerken. Lindner: "Wenn man draufkommt, dass man falsch getankt hat, ist es wichtig, das Auto auf keinen Fall zu starten. Einfach ein paar Meter wegschieben und auf unseren Techniker warten. Wir können den Tank später bei uns in der Werkstatt auspumpen. Wenn sich der falsche Treibstoff einmal in der Motor-Zuleitung verteilt hat, wird es richtig kompliziert."

Vorsicht auf dem Parkplatz

Weitere typische Sommer-Einsätze sind die sogenannten Grabenhüpfer. So bezeichnen die Pannenhelfer jene Autos, die auf einem Großparkplatz im Graben zwischen den Parkreihen hängen geblieben sind. Auch das ist meist Folge eines hitzebedingten Fahrer-Kurzschlusses.

