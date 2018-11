Anrainer wehren sich gegen Wohn-Atelier aus Seecontainern

Abgelehnt wurde ein Vorschlag des Künstlers Peter Grünzweil, ein Containerhaus zu bauen

Mit Mannerschnitten baute Peter Grünzweil sein erstes Modell. Nun ist das ganze Projekt „gegessen“. (privat) Bild:

OEPPING. Mit seinen Schiffscontainern scheint Künstler Peter Grünzweil nirgends so recht willkommen zu sein. Nachdem er sie schon als Kunstinstallation in Sarleinsbach abbauen musste, scheiterte er nun auch mit dem Ansinnen, in Oepping ein modernes Containerhaus zu errichten. Anrainerproteste verhinderten eine Bewilligung des Projektes. Ein Wohnatelier aus Seecontainern wollte Peter Grünzweil in der Oeppinger Ortschaft Kimmerting errichten. Nach dem Bekanntwerden der Pläne sträubte sich die Nachbarschaft dagegen – sogar eine Unterschriftenliste gab es.

Upcycling als Wohnkonzept

„In vielen europäischen Metropolen haben sich Seecontainer als Wohnobjekte etabliert und zu Kultbauten entwickelt: Studentenwohnheime, Firmenzentralen, stylische Bars, ja sogar Brauereien haben dieses Konzept aufgegriffen. Es geht hierbei nicht nur um das Wohnen selbst, sondern vielmehr um die Philosophie von Upcycling“, sagt Peter Grünzweil, der von dieser Bauweise überzeugt ist und deshalb sein Wohnatelier in Oepping auf diese Weise geplant hätte. Auch der Gedanke, den eigenen Wohnraum zu minimieren, spielte bei der Idee „Wohnen im Container“ eine Rolle.

Kein schäbiges Äußeres

Geplant wären drei übereinander gestapelte Container, zum Teil versetzt, gewesen. „Die Architektur selbst wäre nicht viel anders gewesen als bei vielen anderen verschachtelten Neubauten im Mühlviertel. Die Optik des Haupthauses hätte auch nichts mit dem ,Shabby-Look’ von Containern zu tun gehabt, sondern wären sauber ausgeführte Boxen in Anthrazit geworden“, sagt Grünzweil. Nach ersten Bedenken zeigte sich der Künstler durchaus kompromissbereit: „Aus den ursprünglichen vier übereinander gestapelten Containern wurden drei und die geplante Lärmschutzwand aus ausrangierten Seecontainern wäre mit einer Textilverkleidung abgedeckt worden.“

Bedenken gegen die Optik

Die Anrainer lehnten aber die Optik von Seecontainern kategorisch ab und befürchteten eine Verminderung ihrer Wohnqualität. Für sie gehöre das Bauwerk nicht in eine Siedlung, sondern in ein Industriegebiet. Außerdem fürchtete man größere Menschenansammlungen beim Künstler durch Führungen und Ausstellungen. Auch Gefahren durch gelagerte Künstlermaterialien wurden ins Feld geführt. „Beides ist völlig unbegründet und aus der Luft gegriffen. Man wollte uns dort nicht haben. Eigentlich haben wir uns gefühlt wie Aussätzige“, zeigt sich Grünzweil enttäuscht.

Zwar habe sich Bürgermeister Thomas Bogner (VP) dem Projekt gegenüber offen gezeigt, dennoch kann das Containerhaus nicht realisiert werden. Letztlich scheiterte die Bewilligung an der negativen Stellungnahme des Ortsbild-Beirates, in der es sinngemäß heißt: „Die wesentlichen gestalterischen Merkmale des Bauvorhabens stünden im Widerspruch zur Gestaltungscharakteristik und baulichen Struktur sowie zur Charakteristik der Umgebung und daher seien schwere Störungen des Orts- und Landschaftsbildes bei Realisierung zu erwarten.“ An die Erkenntnis des Ortsbild-Beirates hielt sich schließlich auch Bürgermeister Thomas Bogner: „Nachdem es Einsprüche der Nachbarn gegeben hat, haben wir den Ortsbild-Beirat damit befasst. An dessen negative Stellungnahme habe ich mich als Baubehörde in meiner Entscheidung angelehnt“, sagt er.

Projekt ist gestorben

Mit soviel Gegenwind hatte Grünzweil nicht gerechnet und hätte sich „gerade von jungen Leuten in der Siedlung oder von Architekten in einem Ortsbild- Beirat mehr Zustimmung und Aufgeschlossenheit erwartet“, ist er enttäuscht: „Auch in der Architektur ist die Angst vor Neuem groß. Wir leben in einer Gesellschaft, in der leider kein Platz mehr für neue Denkweisen und Individualisten ist. Ich bin so überzeugt von dieser Bauweise und sehe es auch als Einschränkung meiner persönlichen Freiheit, dass dieser Bau nicht erlaubt wird.“ (fell)

