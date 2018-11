Andrea Chalupar hat ein Herz für Mode

FREISTADT. Mit der Wirtschaftsmedaille würdigte die WKO Freistadt das langjährige Engagement von Unternehmerin Andrea Chalupar.

Gabriele Lackner-Strauss, Andrea Chalupar, Dietmar Wolfsegger Bild: WKO

Vor 23 Jahren hat Kleidermacher-Meisterin Andrea Chalupar von ihrem Vater das Textilhandelsunternehmen „M 1 Mode“ in der Freistädter Innenstadt übernommen. Es ist ihr in dieser Zeit gelungen, das Geschäft erfolgreich weiter zu entwickeln. Sowohl bei Damen- als auch in der Herrenmode genießt der Betrieb einen ausgezeichneten Ruf. Neben ihrer Unternehmerinnentätigkeit gibt Andrea Chalupar als Lehrkraft das Schneiderhandwerks-Wissen und ihre unternehmerischen Erfahrungen als Lehrkraft an Schüler weiter und begeistert diese für Mode.

Ein Herzens-Anliegen ist für Andrea Chalupar die Freistädter Innenstadt. Seit vielen Jahren engagiert sie sich als aktive Funktionärin im Kaufmannschaftsverein „Marktplatz Freistadt“ und später im Verein „PRO Freistadt“. Mit Leidenschaft vernetzt sie Unternehmer und begeistert sie für frequenzbelebende Veranstaltungen in der Innenstadt. Seit 2012 setzt sie sich als Mitglied im Aktivteam von „Frau in der Wirtschaft“ für Unternehmerinnen-Anliegen ein.

Obfrau Gabriele Lackner-Strauss und Geschäftsführer Dietmar Wolfsegger von der Wirtschaftskammer (WKO) Freistadt würdigten nun diese außergewöhnlichen Leistungen und überreichten ihr die Wirtschaftsmedaille der WKO.

