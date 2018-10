An diesem Volleyball-Team wird Perg noch viel Freude haben

PERG. Nach dem amtierenden Meister Graz bezwangen die Machland-Prinzessinnen nun auch Vizemeister Klagenfurt.

Neuzugang Makayla Ferguson (Nr. 4) präsentierte sich als echte Verstärkung für das Perger Bundesliga-Team. Bild: Günther Iby

Einen überzeugenden Auftritt legten die Prinz Brunnenbau Volleys am Samstagabend im Bundesliga-Heimspiel gegen ATSC Wildcats Klagenfurt hin. Die Machland-Prinzessinnen spielten eines ihrer besten Matches der jüngeren Vergangenheit und überrollten die Kärntnerinnen förmlich mit 3:0 (25:17, 25:9, 25:11). Gerade einmal 57 Minuten benötigten die Pergerinnen, um den Gegner aus der Halle zu schießen. „Das war wirklich stark heute, was unsere Mädels geboten haben“, sagte Teammanager Josef Trauner nach dem verwandelten Matchball.

Besonders der Einstand der neuen Aufspielerin Makayla Ferguson verdiente höchsten Respekt. Obwohl sie erst vier Tage vor dem Match zur Mannschaft gestoßen war, zeigte sie sich von Beginn an als echte Verstärkung, die sich in der Schlüsselposition der Aufspielerin nahtlos in das Spiel der Pergerinnen einfügte. „Es war als hätte sie die gesamte Saisonvorbereitung mitgemacht. Unglaublich“, so Trauner der sich von der US-Amerikanerin auch menschlich begeistert zeigt. „Sie ist ein Super-Typ, völlig ohne Allüren und hat sich vom ersten Tag an gut in das Mannschaftsgefüge integriert. Mit ihr haben wir eine echte Verstärkung an Land ziehen können.“

Ein Lob, das Makalya Ferguson an den Verein zurück gab: „Ich hätte beim Debüt nicht mehr erwarten können. Perg ist ein toller Verein und die Stimmung in der Halle ist super. Ich mag das, wenn die Fans das Team so nach vorne pushen. Ich wurde ab der ersten Minute gut im Team aufgenommen. Seit gerade einmal fünf Tagen bin ich in Österreich und meine Kolleginnen haben mich extrem unterstützt diese Woche und mir ein gutes Gefühl von Anfang an gegeben."



"Es ist nie einfach, wenn du ohne der Vorbereitung zu einer Mannschaft stößt, aber Makayla hat einen unglaublichen Job abgeliefert. Sie ist wie ein fehlendes Puzzlestück für uns", bemerkte ihre Teamkollegin Jordan Tucker, die seit Jänner bei den Prinzessinnen im Kader steht. In der Tabelle verbesserte sich Perg vor den ausstehenden Sonntagsspielen Tirol - Trofaiach und Salzburg - Bisamberg auf den dritten Platz.

Am kommenden Freitag steht für die Mühlviertlerinnen ein Auswärtsspiel bei Trofaiach/Eisenerz auf dem Kalender: "Kein angenehmer Gegner, da haben wir uns noch nie leicht getan", weiß Trainerin Zuzana Pecha-Tlstovicova, die anfügt: "Dort brauchen wir einen klaren Sieg, ansonsten waren die Punkte gegen Graz und Klagenfurt nichts wert."



