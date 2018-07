Alte und neue Klangsprachen auf Schloss Greinburg

GREIN. Erstmals haben die Donaufestwochen im Strudengau einen Kompositionsauftrag für ein Werk auf historischem Instrumentarium vergeben.

Das L’Orfeo Barockorchester Bild: (R. Winkler)

Der international erfolgreiche oberösterreichische Komponist Helmut Schmidinger hat dafür einen sprechenden Titel mit Bezug auf den Musiktheoretiker Johann Mattheson gewählt: ",Ich zweiffle keineswegs …‘ KlangReden für Blockflöte, Streicher und Cembalo". Uraufgeführt wird dieses Werk bei der Eröffnung der Festwochen am Freitag, 27. Juli, auf Schloss Greinburg. Carin van Heerden als Solistin an der Flöte sowie das L’Orfeo Barockorchester werden das Blockflötenkonzert zur Aufführung bringen. Eingebettet wird die Uraufführung in barocke Blockflötenkonzerte von Johann Friedrich Fasch sowie Georg Philipp Telemann.

Zur Tradition geworden ist es bei den Donaufestwochen, dass die Eröffnungsrede von einer Stimme der österreichischen Gegenwartsliteratur gehalten wird. Dieses Jahr fiel die Wahl auf Paulus Hochgatterer. Beginn der Festwocheneröffnung ist um 20 Uhr.

