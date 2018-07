"Als ich mir das Video dieser Band angeschaut habe, war ich fassungslos"

MÜNZBACH. Countryfestival: Die Macher des von den OÖN präsentierten Festivals in Münzbach haben heuer mit der Australischen Band "Baylou" einen Top-Act an Land gezogen.

„Baylou“ hatten in Australien schon einige Nummer-eins-Hits. Bild: Michael McCartin

Es gibt Dinge im Leben, die lassen sich rational nur schwer erklären und lassen sich am besten in die Kategorie "Glück des Tüchtigen" einordnen. Genau so etwas ist heuer den Organisatoren des Countryfestivals Münzbach passiert, als sie von einer australischen Musikmanagerin per Mail kontaktiert wurden. Der Inhalt der Anfrage kurz gefasst: Man hätte für den 18. August noch einen Termin frei für einen Auftritt in Deutschland oder Österreich, ob Interesse bestünde. Der Name der Band laute übrigens Baylou.

Musik aus der obersten Liga

"Mir hat das im ersten Moment nicht recht viel gesagt. Als ich dann aber den mitgesendeten Link zum Video ihrer aktuellen Single Rattlin’ Chains geöffnet habe, war ich einfach nur fassungslos. Das ist so professionell und so gut, dass mir sofort klar war: Die müssen wir haben", erinnert sich Stefan Stockinger, Obmann des Forums Münzbach, an den ersten Eindruck, den Baylou bei ihm hinterlassen hat. Absolut professionell produzierter Countrypop, der den Vergleich mit US-Stars wie Shania Twain oder Faith Hill in keiner Sekunde zu scheuen braucht.

Tatsächlich hat die Gruppe um die Schwestern Victoria und Barb Baillie schon mehrere Nummer-eins-Hits in ihrer australischen Heimat gelandet. Dass man jetzt zum Auftakt einer Europa-Tour zwischen Litauen und Italien einen Stopp in Münzbach vereinbarte: eine glückliche Fügung. "Ich habe versucht, dem Management irgendwie darzustellen, dass wir kein riesiges Festival sind, sondern eher klein und familiär. Das sei kein Problem, wir sollten uns keine Sorgen machen, kam zur Antwort. Jetzt freuen wir uns alle irrsinnig auf den Auftritt am 18. August bei uns in Münzbach", sagt Stockinger im OÖN-Gespräch.

Neben den australischen Headlinern auf der Bühne wartet das Kulturforum Münzbach bei der mittlerweile 27. Auflage des Countryfestivals mit weiteren musikalischen Leckerbissen auf. Etwa mit dem Oberösterreicher Michael Stone, dem Wiener Duo Manu Cherry & Gotty Beer sowie der Hee Haw Pickin’ Band. Die Stimmungsgaranten aus Bayern zählen seit Jahren zu den absoluten Spitzenstars der deutschen Countryszene und wären ein würdiger Top-Act für das Festival in Münzbach – wäre da nicht eine kurze Mail aus Australien im Postfach des Forums Münzbach eingetrudelt.

Karten für das Countryfestival Münzbach am 18. August (ab 19 Uhr – Kinderprogramm ab 17 Uhr) sind in allen Raiffeisenbanken Oberösterreichs sowie bei Ö-Ticket erhältlich.

