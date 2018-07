Als der Rasenmäher das wichtigste Werkzeug der St. Oswalder Golfer war

ST. OSWALD BEI FREISTADT. Golf-Profi Bernd Wiesberger und Ski-Legenden feierten 30 Jahre Golfklub St. Oswald.

Thomas Sykora, Bernd Wiesberger, Anton "Jimmy" Steiner, Hans Enn und ÖSV-Sportdirektor Hans Pum Bild: Erwin Pramhofer

Es war ein Fest der Superlative, das der Golfklub St. Oswald vorgestern, Samstag, anlässlich seines 30-jährigen Bestehens auf die Beine gestellt hatte: Aus ganz Österreich und auch aus dem Ausland kamen unzählige prominente Gäste, um mit den Gründungsmitgliedern auf drei Jahrzehnte voll mit Turnieren, Kursen und Benefiz-Veranstaltungen anzustoßen.

An die mit viel Handarbeit verbundenen Anfänge erinnerte sich der aus St. Oswald stammende heutige Sportdirektor des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV), Hans Pum: "Ganz zu Beginn haben wir uns immer am Freitag zum Rasenmähen getroffen, damit wir am Wochenende abschlagen konnten."

Wer seinen Erinnerungen folgte, musste beinahe zum Schluss kommen, dass der mächtige Alpindirektor seinerzeit nur Skifahrer an den Start ließ, die bereits in St. Oswald golften.

Einige der bekanntesten Ski-Legenden vergangener Jahrzehnte konnte Klub-Präsident Rudolf Istok zum Jubiläums-Charity-Turnier begrüßen: Thomas Sykora, Hans Enn oder Olympia-Bronzemedaillengewinner Anton "Jimmy" Steiner. Ebenfalls auf dem St. Oswalder Green mitgefeiert haben der Präsident des Oberösterreichischen Golfverbandes, Wolf Polte, sowie der international bekannte Golfplatz-Architekt Mel Flanagan aus Irland, der auch in der Mühlviertler Marktgemeinde kreativ tätig war.

Eine große Ehre für die Klubverantwortlichen war die Anwesenheit von Österreichs erfolgreichstem Golfprofi Bernd Wiesberger: Dieser nahm sich ausführlich Zeit für Selfies, Autogramme und so manchen Smalltalk. Das Galadiner, während dessen auch die Siegerehrung des Charity-Turniers stattfand, wurde im Festzelt von den "Original Oberkrainern" musikalisch gestaltet.

Dabei dankten Klub-Präsident Istok und die Gründungsmitglieder einem besonderen Ehrengast: Erich Holzhaider. Denn wie fast jeder Verein erlebte auch der Golfklub St. Oswald Höhen und Tiefen. In einer besonders schweren Stunde im Jahr 2015 war es der Senior-Chef des Freistädter Bauunternehmens Holzhaider, der mit großem persönlichen Einsatz das Ruder herumriss und den Fortbestand der großartigen Anlage im Mühlviertel garantierte.

Ein glanzvolles Feuerwerk bildete den Abschluss des Festtages. Gestern Vormittag traf man sich dann auf dem Green zum Frühschoppen, den die St. Oswalder Blasmusik begleitete. (polzer)

