Alpen-Harley aus dem Mühlviertel für Streif-Sieger

Thomas Dressen ließ in Aigen-Schlägl seine Harley Davidson professionell umbauen

Skirennläufer Thomas Dressen hat seine umgebaute Alpen-Harley in Aigen-Schlägl bei den Cult-Werk-Eigentümern Mario Altendorfer (l.) und Norbert Lenzenweger (r.) abgeholt. Foto: Lenzenweger/Cult-Werk Bild:

AIGEN-SCHLÄGL. Nicht nur auf der Piste ist Thomas Dressen flott unterwegs. in seiner Freizeit liebt der amtierende Streif-Sieger das Motorradfahren. Darum gönnte sich der Wahl-Oberösterreicher als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk eine ganz besondere Harley Davidson. Die Fahrzeug-Veredler vom Cult-Werk in Aigen-Schlägl haben diese nämlich zu einem echten Prachtstück umgebaut.

Alles begann beim Harley Davidson-Treffens in Kitzbühel, wo Dressen die beiden Eigentümer von Cult-Werk und ihre umgebauten Motorräder kennen lernte. Mit mario Altendorfer und Norbert Lenzenweger verstand der sich auf Anhieb. Seither reifte in ihm der Wunsch nach einer Harley im Alpen-Look. Und weil der aus Mittenwald in Bayern stammende Abfahrts-Star bekanntlich bei seiner Freundin auf einem Bauernhof in Scharnstein im Almtal wohnt und somit einen starken Österreich-Bezug hat, wählte er die Mühlviertler Motorrad-Veredler vom Cult-Werk aus um sein heißes Eisen noch den letzten Schliff zu geben.

Neue Zielgruppe

Die Fahrzeug-Liebhaber von Cult-Werk entwickeln und produzieren in Aigen-Schlägl Zubehörteile für Harley Davidson und Porsche. Mit ihren Entwürfen und Teilen für das Customizing entfernt sich Cult-Werk bewusst vom klassischen Rocker-Klischee und macht aus dem amerikanischen Ur-Motorrad eine moderne Alpen-Harley, die auch neue Zielgruppen anspricht. Mit großem Erfolg: Ein Großteil der Harley-Davidson-Teile aus dem Mühlviertel wird exportiert und weltweit geordert.

Erst auf den zweiten Blick ist zu erkennen, dass hinter der scharf aussehenden Cult-Werk-Harley- Davidson von Thomas Dressen eine Roadking steckt.

Erst Skisaison dann Motorrad

Übrigens widmete Dressen seinen Sieg auf der Streif seinem Vater, der bei einem Unglück mit einem Hubschrauber um Leben kam. Darum trägt sein Skihelm auf beiden Seiten die Zahl 44 für den vierten Buchstaben des Alphabets D – die Initialen seines Vaters Dirk Dessen. Ob das auch bei seinem Motorradhelm so sein wird, verrät der Skistar erst im Frühjahr. Denn wie immer die Rennsaison für Thomas Dressen verlaufen wird: Im kommenden Frühjahr wird er abseits der Pisten seine Alpen-Harley durch die oberösterreichische Bergwelt fegen.

Interesse im Skizirkus

Möglicherweise bleibt er dabei nicht alleine. Mehrere prominente Skirennläufer, darunter auch Kollegen aus dem österreichischen Nationalteam, haben sich bereits beim deutschen Kollegen über die Umbauzeit und den Kauf eines Cult-Werk-Bikes erkundigt. Übrigens ist jetzt nicht nur die Skisaison, sondern auch die Zeit für Umbau und Kaufentscheidung zur kommenden Motorradsaison voll angelaufen.

Zu den prominenten Kundschaften der Mühlviertler Motorrad-Schmiede gehört auch Volks-Rockn’Roller Andreas Gabalier. Seine Spezial-Harley aus dem Mühlviertler Cult-Werk hat er allerdings schon für einen wohltätigen Zweck versteigern lassen.

