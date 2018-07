Akute Wasserknappheit plagt die Gemeinde Aigen-Schlägl

AIGEN-SCHLÄGL. Autowaschen und Gartenbewässerung sind vorerst untersagt.

Angesichts der anhaltenden Trockenheit soll mit Trinkwasser behutsam umgegangen werden. Bild: colourbox

Seit Monaten liegen die Niederschläge im Mühlviertel deutlich unter dem langjährigen Mittel. Auch die gewittrigen Regenschauer am Wochenende haben nur punktuell Entspannung gebracht. In den meisten Regionen ist es weiterhin viel zu trocken.

Da im Sommer auch der Verbrauch von Wasser besonders hoch ist, spitzt sich die Trinkwasserversorgung in einigen Mühlviertler Gemeinden zu. So startete gestern Nachmittag die Gemeinde Aigen-Schlägl einen Aufruf an die Bewohner, im Umgang mit Trinkwasser äußerst sparsam umzugehen. "Der Wasserstand in der Wasserbassin sinkt ständig, der Wasserverbrauch ist höher als die Quellenzuflüsse", heißt es in der Mitteilung an die Gemeindebürger.

Wasserverbrauch einschränken

Um den derzeitigen Wasserverbrauch auf das Notwendigste einzuschränken, sind derzeit einige Tätigkeiten untersagt. Zu unterlassen ist derzeit beispielsweise das Füllen von Schwimmbecken. Auch auf das Bewässern von Rasenflächen, Sträuchern und Bäumen sollte auf absehbare Zeit verzichtet werden. Selbiges gilt für das Waschen von Autos und anderen Fahrzeugen. Die Gemeinde Aigen-Schlägl ersucht angesichts der prekären Situation seine Bewohner, auch in der Familie sowie im Freundeskreis diese Maßnahmen zur Sprache zu bringen, da die Trinkwasserversorgung oberste Priorität habe.

Die aktuelle Situation gibt auch jenen Aktivisten Auftrieb, die sich gegen eine aktuell geplante Wasserabfüll-Anlage aus einem Tiefenbrunnen in der Nachbargemeinde Ulrichsberg stemmen. Sie berufen sich dabei nämlich auch auf die Wasserknappheit in einigen Gemeinden der Region.

