Advent in Freistadt ganz im Zeichen der Krippe

FREISTADT. Am Wochenende startet der Gassenadvent.

In Freistadt dreht sich im Advent vieles um die Krippe. Bild: (Gruber)

Den Auftakt zum Advent in der Bezirkshauptstadt macht bereits am kommenden Freitag der "Gassenadvent" von 15 bis 20 Uhr in der Altstadt. Vom Schaubacken über Bastelwerkstatt und Weihnachtspostamt bis hin zu Kunsthandwerk, Kulinarik und Musik in den Gassen der Altstadt soll ein umfangreiches Programm Jung und Alt in vorweihnachtliche Stimmung versetzen.

Lebende Krippe auf dem Stadtplatz

Auf dem Hauptplatz hat die lebende Krippe der Tierschutzstelle Premiere, sie ist an jedem Adventwochenende von 15 bis 20 Uhr zu sehen, während in der Pfarrgasse Alpakas zu bestaunen sind und Ponykutschenfahrt um die Stadt angeboten werden. Der "3. Freistädter Krippenweg" mit knapp 100 Darstellungen des Weihnachtsgeschehens in zahlreichen Auslagen und an öffentlichen Plätzen wird um 18 Uhr auf dem Hauptplatz eröffnet, ebenfalls um Krippen geht es bei der Ausstellung "Gloria et Pax" die um 19 Uhr im Schlossmuseum eröffnet wird und bis 24. Februar besucht werden kann. Am 1. und 2. Dezember findet rund um das Schloss der 33. Christkindlmarkt statt, am Marienfeiertag, 8. Dezember, kann man sich um 15 Uhr bei einer Spezialführung "Auf den Spuren unserer lieben Frau von Freistadt" bewegen. Alle Freistädter erhalten in den nächsten Tagen einen "Geschenke-Kalender", hinter dessen 24 Türchen sich Gutscheine für Geschäfte, Führungen und Ausstellungen befinden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema