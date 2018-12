"Action" eröffnete Markt in Freistadt

FREISTADT. Der Non-food-Discounter eröffnete sechste Filiale in Oberösterreich.

Der schnell wachsende, internationale Non-food-Discounter Action eröffnete gestern seine sechste Filiale in Oberösterreich, in Freistadt. Auf knapp 850 m² Verkaufsfläche werden den Besuchern über 6000 Produkte in 14 Produktkategorien geboten. Mit der Eröffnung einer Filiale in der Linzer Straße 57 in Freistadt verstärkt Action seine Präsenz in Oberösterreich sowie bundesweit.

Der Non-food-Discounter ist dann mit insgesamt 36 Filialen in Österreich vertreten. "In Oberösterreich kommt unser Konzept sehr gut an. Mit der neuen Filiale in Freistadt bauen wir das Filialnetz in Oberösterreich weiter aus, das bedeutet für viele noch kürzere Wege bis zur nächstgelegenen Action-Filiale", sagt Wolfgang Tratter, General Manager von Action Österreich.

