Abstimmung über Theater-Zubau vertagt

GREIN. Gemeinderat entscheidet erst im Dezember über das Sanierungsprojekt des historischen Stadttheaters

Geplanter Liftturm Bild: Stadtamt Grein

Zu keiner Entscheidung kam es am Donnerstagsabend im Greiner Gemeinderat zur Sanierung des historischen Stadttheaters. Das aus dem Jahr 1791 stammende Theater im alten Greiner Rathaus soll – wie berichtet – ab Herbst kommenden Jahres umfassend saniert werden. Das Land Oberösterreich übernimmt dafür die Kosten von maximal vier Millionen Euro.

Die Umbaupläne sind aber nicht unumstritten. Speziell der geplante Zubau eines Liftes in der Rathausgasse stieß auf Kritik von Grundnachbarn und Menschen, die um das Stadtbild Greins besorgt sind. Diese Einwände griff im Gemeinderat die SP-Fraktion auf. „Wir sollten vermeiden, hier auf Biegen und Brechen ein Projekt durchzuziehen, das so heftigen Gegenwind erzeugt“, sagte SP-Vizebürgermeister Stefan Göbl bei der Diskussion um die Sanierung. Zudem habe der Gemeinderat viele Details zum Umbau erst sehr kurzfristig vor der Sitzung erhalten, weshalb eine fundierte Meinungsbildung nicht möglich gewesen sei, so Göbl.

Zu der eigentlich geplanten Abstimmung kam es am Donnerstag dann auch nicht. „Wir wollen uns noch ein wenig Zeit gönnen, das eine oder andere Detail zu klären“, begründet Bürgermeister Rainer Barth (VP) auf OÖN-Anfrage die Verschiebung. Man werde das Projekt in der Dezember-Sitzung zur Abstimmung bringen und strebe für den 19. Dezember die Bauverhandlung an. Damit könne man, im Frühjahr in die Ausschreibungen gehen und nach der Tourismus-Sommersaison mit dem Umbau starten – sofern keine juristischen Einsprüche das Projekt nachhaltig verzögern.

Eine öffentliche Präsentation der Sanierungspläne findet am Dienstag, 13. November, um 19 Uhr im Rathaus statt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema