Ab auf die schönsten Mühlviertler Pisten: Sechs Renntage, ein Skicup

FREISTADT. In ganz neuem Gewand präsentiert sich im Jahr 2019 der Intersport Pötscher Mühlviertel Cup. Die Ski-Rennserie findet an insgesamt sechs Renntagen statt. Los geht es am 6. Jänner in Freistadt.

Skisportler aus dem ganzen Mühlviertel messen sich im Cup. Daniel Klug geht als Titelverteidiger auf die Piste. Bild: Privat

Um den Mühlviertel Cup attraktiver zu gestalten, wurde dieser neu organisiert. Vor allem die Rennen der Kinderklassen (U8, U10, U12) und der erwachsenen Skifahrer werden getrennt ausgetragen. "Bei den Kindern werden je Veranstaltung zwei Rennen durchgeführt. Dabei gibt es jeweils zwei Durchgänge, von denen der beste gewertet wird", erklärt Chef-Organisator Alois Hauer aus Atzesberg.

Riesentorlauf in Freistadt

Der erste Renntag ist am Dreikönigstag, dem 6. Jänner, in Freistadt geplant. Gefahren wird ein Riesentorlauf. Zu Mariä Lichtmess, am 2. Februar, folgt ein Slalom am Hansberg, bevor am 16. Februar der Riesentorlauf am Schorschi-Lift in St. Georgen am Walde ausgetragen wird.

ÖSV-Punkterennen

Die Rennen der Schüler, Jugendlichen (ab U14) und Erwachsenen werden als ÖSV-Punkterennen ausgetragen und gewertet. Auch hier gibt es zwei Rennen je Veranstaltung: Der erste Riesentorlauf auf dem Hochficht findet am 26. Jänner statt und zählt ebenso wie der Hochficht-Slalom am 27. Jänner als erster Lauf der Gebietsmeisterschaften. Abschließend geht es am 16. März mit einem Riesentorlauf am Sternstein ins Finale.

Anmeldungen für den von Intersport Pötscher, Head und S-Versicherung unterstützten Mühlviertler Cup sind auf skizeit.at möglich. Dort finden sich auch während der gesamten Rennserie die aktuellen Ergebnisse und Zwischenstände.

