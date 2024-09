98,3 Prozent: Froschauer als VP-Bezirksparteichef bestätigt

"Vollgas, Vollgas, Vollgas für Karl Nehammer!" An diesem vom Parteikassier und Münzbacher Bürgermeister Josef Bindreiter gleich zu Beginn des Abends ausgegebenen Motto orientierte sich der diesjährige Bezirksparteitag der Perger Volkspartei im Veranstaltungszentrum Turnhalle Perg. Man wolle in den Tagen bis zur Nationalratswahl die breite Verankerung der Partei in den Gemeinden nutzen, um mit Hausbesuchen und persönlichen Gespräche für die Volkspartei zu werben, so Landeshauptmann Thomas Stelzer: "Wenn die Volkspartei in den Gemeinden gewinnt, wird sie das auch auf Bundesebene schaffen." Auch Staatssekretärin Claudia Plakolm, Klubobmann August Wöginger und Landesparteisekretär Florian Hiegelsberger nutzten ihre Auftritte auf der Bühne zur Motivation der Ortsparteifunktionäre.

Neben Wahlkampftönen war der Abend auch von der Neuwahl an der Spitze der Bezirkspartei geprägt. Dabei stellte sich der amtierende Obmann Anton Froschauer der Wiederwahl. In seiner Rede verwies Froschauer auf die wirtschaftliche Entwicklung des Bezirks: "Unsere Unternehmen haben in den vergangenen Jahren unzählige Arbeitsplätze geschaffen. In der Früh ist die Autokolonne auf der B3 in Richtung Perg fast schon genauso stark wie jene nach Linz."

Das Vertrauen, das die Delegierten dem Perger Bürgermeister und Landtagsabgeordneten aussprachen, fiel mit 98,3 Prozent überzeugend aus. Zu seinen Stellvertertern wurden Bgm. Rainer Barth (Grein), Bgm. Wolfang Greil (Katsdorf), Vize-Bgm. Philipp Mascherbauer (St. Georgen/Gusen), Bgm. Max Oberleitner (Schwertberg) und Bgm.in Barbara Payreder (Pabneukirchen) gewählt.

Für Froschauer beginnt damit die dritte Funktionsperiode an der Spitze der Perger Bezirksorganisation. Bereits bei den Parteitagen der Jahre 2015 und 2019 war er zum Bezirksobmann gewählt worden.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner