94 Berufe unter einem Dach vereint

FREISTADT. Mehr als 1400 Jugendliche informierten sich beim „Berufs-Erlebnis-Tag“ in der Messehalle Freistadt über Ausbildungsmöglichkeiten in regionalen Unternehmen.

55 Aussteller verschafften den Besuchern einen guten Überblick über die Ausbildungsmöglichkeiten im Bezirk Freistadt. Bild: Flora Fellner

Hobeln, Palatschinken schupfen, Nageln, Schminken … viele Möglichkeiten, um in die Berufswelt zu schnuppern. 55 Aussteller zeigten beim Berufs-Erlebnis-Tag der WKO Freistadt in der Freistädter Messehalle die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten auf. Das Informationsangebot wurde von mehr als 1.400 Jugendlichen und Eltern regelrecht gestürmt.

Die Besucher zeigten sich überrascht über die Vielfalt an Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten. 37 Ausbildungsbetriebe präsentierten anschaulich ihre Jobmöglichkeiten. Helmut Kern, Vorsitzender des Forums Schule&Wirtschaft Freistadt: „Unternehmen im Bezirk Freistadt bieten 94 verschiedene Berufsbilder zur Ausbildung an, da ist fast für jeden was dabei.“ Auch regionale Schulen, wie etwa die Handelsakademie Freistadt oder das Agrarbildungszentrum Hagenberg, präsentierten ihr Ausbildungsangebot. Gabriele Lackner-Strauss, Obfrau der WKO Freistadt, und Renate Scheuchenegger, Pflichtschulinspektorin, freuten sich über das riesige Interesse bei diesem spannenden Berufs-Erlebnis-Tag.

Jasmin Rammer von der Sparkasse Pregarten und Elias Wagner von der Firma Holzmann Fahrzeugbau GmbH schilderten in Karrieretalks ihre persönlichen Erfahrungen. Sie versorgten die Jugendlichen mit wertvollen Tipps zur Ausbildungsentscheidung: Auf die eigenen Talente und Leidenschaften hören, viel Schnuppern, auf die Eltern hören aber sich nicht von ihnen bestimmen lassen, die Jobchancen nach der Ausbildung beachten. Dietmar Wolfsegger, Leiter der WKO Freistadt, resümiert: „Der Berufs-Erlebnis-Tag lieferte das im Bezirk umfassendste Angebot, um die Ausbildungsentscheidung für unseren Jugendlichen deutlich erleichtern – ein Fixpunkt zur Berufsorientierung. Einige ausstellende Unternehmen konnten auch konkret Lehrverträge vereinbaren.“

