935 Babys 2024in Mühlviertler Spitälern geboren

Mühlviertel. Für werdende Eltern im Mühlviertel sind die OÖG-Spitäler in Rohrbach und Freistadt wichtige Anlaufstellen. Insgesamt 431 Geburten gab es im Jahr 2024 am Klinikum Freistadt – und damit exakt gleich viele wie im Jahr zuvor. 504 Kinder kamen im Vorjahr im Klinikum Rohrbach zur Welt. Im geburtenstärksten Monat, dem September, erblickten allein in Freistadt 46 Kinder das Licht der Welt. Die stärksten Monate waren in Rohrbach ebenfalls der September mit 55 und der Mai mit 48 Geburten. Besonders viel zu tun hatten die Hebammen in Rohrbach am 2. August, am 4. Oktober und am 4. November mit jeweils fünf Neugeborenen.

Hebammen im Einsatz

"Den Frauen in der Schwangerschaft, vor allem aber während der Geburt und in der ersten Zeit mit dem Kind eine persönliche Betreuung und eine familiäre Atmosphäre anzubieten, ist uns ein besonderes Anliegen", sagt das gesamte Geburtshilfeteam rund um Leiter Sebastian Jülg, die leitende Hebamme Barbara Röblreiter und die Stationspflegeleiterin Gabriele Radler vom Klinikum Freistadt. An insgesamt zehn Tagen war dort in den Kreißsälen besonders viel los, es kamen jeweils vier Babys zur Welt. Hier war es von Vorteil, dass am Klinikum Freistadt seit Jänner 2024 Hebammen nicht nur im Kreißzimmer, sondern auch auf der Geburtenstation im Einsatz sind. Somit ist bei höherem Geburtenaufkommen eine zweite Hebamme vor Ort.

"Jede Geburt ist einzigartig, und unser Team strebt danach, diesem besonderen Ereignis Raum zu geben. Wir sehen uns hier in Rohrbach als Begleiter auf diesem Weg", sagt Primar Werner Hochmeir, Leiter der Abteilung Frauenheilkunde und Geburtshilfe: "Im Klinikum Rohrbach stehen die individuellen Bedürfnisse jeder Familie im Mittelpunkt. Dadurch wird die Geburt eines Kindes zu einem unvergesslichen Erlebnis."

Mehr Buben als Mädchen

Die Buben hatten, wie in den Jahren zuvor, die Nase vorne. In Freistadt kamen 231 Burschen und 200 Mädchen zur Welt, in Rohrbach 240 Mädchen und 264 Buben. Die beliebtesten Namen der in Freistadt Geborenen waren Simon (9), David (8) und Jakob (7). Bei den Mädchen waren die beliebtesten Namen Sophia (7) und Emilia (5).

Die Rohrbacher Namens-Hitliste bei den Mädchen führte Lena (9) gefolgt von Anna, Lea, Lina und Marie (jeweils 7) an. Bei den Buben waren Elias (12), gefolgt von Jakob, Leon, Noah und Paul (jeweils 9) besonders beliebte Namen.

Im kommenden Jahr finden wieder Informationsabende zu Schwangerschaft und Geburt in den Spitälern statt. Auch Geburtsvorbereitungskurse bieten Hebammen regelmäßig an. Diese werden für Schwangere ab der 28. Woche empfohlen, eine Anmeldung ist ab der 20. Woche möglich.

