9.000 Besucher erkundeten neues Göweil-Werk

Etwa 9000 Besucher nutzten am Wochenende die Gelegenheit, einen ersten Blick in das neu errichtete Werk in Rainbach zu werfen. Die Mitarbeiter boten dabei spannende Einblicke in ihre tägliche Arbeit.

Auf einem Areal von insgesamt 4,3 Hektar Gesamtfläche wurde in den vergangenen Monaten neben einer modernen Lackierstraße, auch eine geräumige Lagerhalle, eine große Montagehalle sowie ein modernes Bürogebäude mit Betriebsküche errichtet. Die Gesamtinvestition beträgt 27 Millionen Euro. Von den 300 Mitarbeitern des Landmaschinenherstellers arbeiten aktuell 90 Personen am neuen Standort.

Erstmals stellte Göweil an diesem Wochenende seine neue „LT-Master F115“ der Öffentlichkeit vor. Diese Press-Wickelkombination für zahlreiche kleingehäckselte Materialien ist mit einer hydraulisch angetriebenen Presskammer, Multicrop-Zubringer und dem neuen Terminal „PROFI plus“ ausgestattet.

Für die kleinen Gäste warteten unter anderem eine Go-Kart-Bahn und eine Riesenrutsche. Zudem gab es bei einer spannenden Schnitzeljagd quer durch das Unternehmen als Belohnung einen GÖWEIL Goodie-Bag. Die Musikvereine Zulissen und Rainbach unterhielten die Besucher an den beiden Festtagen. Als großes Finale der zweitägigen Veranstaltung verloste GÖWEIL eine Hochkippschaufel „GHU 10“. Dieser Preis ging nach Hellmonsödt.