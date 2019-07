850 Feuerwehr-Jugendliche belagerten Erdmannsdorf

So etwas hat die zur Gemeinde Gutau gehörende kleine Ortschaft Erdmannsdorf noch selten gesehen: 850 Jung-Florianis und 150 Personen vom Organisationsteam sind mit ihren Fahrzeugen, Zelten und Verpflegungsequipment angerückt, um von Freitag bis Sonntag das diesjährige Feuerwehr-Jugendcamp der Bezirke Freistadt und Urfahr-Umgebung abzuhalten. Gruppen aus näher liegenden Gemeinden stellten bereits Donnerstagabend ihre Zelte auf.

Das umfangreiche Programm beinhaltete zahlreiche Sport- und feuerwehrbezogene Spielangebote, eine Abendwanderung mit einem Quiz, eine Ausstellung von Polizei, Rettung und Bundesheer sowie eine Lagerolympiade, die letztlich die Gruppe aus Amesschlag in der Gemeinde Oberneukirchen für sich entscheiden konnte. In einer großen Hütte waren Küche und Speisesaal eingerichtet. Küchenchef Wolfgang König, Mitarbeiter im Landes-Feuerwehrkommando, dirigierte gelassen ein engagiertes Team, mit dem er in der Früh, zu Mittag und am Abend jeweils rund 1000 Mahlzeiten servierte. Da man bei der Verköstigung auf Lebensmittel aus der Region baute, waren auch die umliegenden Zulieferer gefordert: "Find einmal einen Bäcker, der an drei Tagen 3000 Semmeln zusätzlich backt", bringt Freistadts Bezirksfeuerwehrkommandant Thomas Wurmtödter die Herausforderungen auf den Punkt. Um Problemstellungen wie diese zu bewältigen, hätten er und sein Team auch rund ein Jahr Vorbereitungszeit benötigt.

In zwei Jahren in Urfahr

Dies sei auch mit ein Grund, weshalb das bezirksübergreifende Jugendlager Freistadt und Urfahr-Umgebung nur alle zwei Jahre stattfindet, jeweils abwechselnd in einem der beiden Bezirke. Auch Josef Lindner, Bürgermeister von Gutau, zeigte sich, immer in Feuerwehruniform vor Ort, stolz auf das Engagement der Gemeindebürger, das so eine Großveranstaltung mitermöglichte. Am Sonntag feierte der Gutauer Pfarrer Andreas Golatz zum Abschluss auf der großen Lagerwiese mit allen Teilnehmern und Helfern einen durchaus launigen Wortgottesdienst. Im Anschluss übergaben Vertreter der beiden Bezirksfeuerwehrkommandos Erinnerungsmedaillen, bevor die Sieger der Lagerolympiade geehrt wurden.

