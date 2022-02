85-Jähriger starb nach Autounfall in Ulrichsberg

Das berichtete die Polizei Oberösterreich am Montag. Zu dem Unfall war es am Nachmittag des 3. Februar gekommen. Der 85-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach war gegen 15 Uhr auf der Dreisesselberg-Landesstraße unterwegs. Kurz vor dem Ortsgebiet Ulrichsberg ist er mit seinem Auto aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen. Der Wagen geriet mit beiden linken Rädern auf den abgeschrägten Teil einer Leitschiene, daraufhin wurde er über eine etwa vier Meter hohe Böschung katapultiert, überschlug sich mehrmals und blieb in einer Wiese auf der rechten Seite liegen.

Der 85-jährige Fahrer wurde in dem Auto eingeklemmt, die Feuerwehr befreite den Schwerverletzten. Danach flog ihn der Rettungshubschrauber zum Klinikum Wels/Grieskirchen. Elf Tage später, am heutigen Montag, ist der Mann seinen Verletzungen erlegen.