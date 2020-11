 "Ein unwürdiges Schauspiel des Bürgermeisters"

Mit seiner Ankündigung, in Bad Leonfelden auf einem VP-Ticket Bürgermeister werden zu wollen, versetzte der bisherige Bürgerlisten-Stadtrat Daniel Hettrich-Keller (ELWIS) die Bad Leonfeldner Gemeindepolitik gehörig in Aufruhr. Zumindest schien die Ankündigung VP-intern wenig bis gar nicht akkordiert gewesen zu sein.

Auf die Frage, ob man dem Stadt-Parteiobmann, also Bürgermeister Alfred Hartl, noch vertrauen könne, antwortet VP-Fraktionsobmann Thomas Wolfesberger den OÖNachrichten relativ klar: "Eigentlich nicht! Es hätte heuer schon mehrere Anläufe gegeben, die Nachfolgefrage zu klären. Wir wurden vom Bürgermeister immer im Dunklen gelassen", sagt er. Deshalb war man gelinde gesagt überrascht über die via Facebook verkündeten Nachfolgepläne des Bürgermeisters, der sich offensichtlich Daniel Hettrich-Keller als nächsten Bürgermeister wünscht.

In der ÖVP wird dieser Schritt klarerweise äußerst kritisch gesehen. Natürlich müsse es einen Stadtparteitag geben. "Normal macht man vorher eine Klausur und tritt dann mit einem Team an. Denn ohne Team kann auch in Bad Leonfelden niemand regieren", sagt Wolfesberger.

Zur Vorgehensweise hat auch der stellvertretende Stadtparteiobmann Bernhard Kastner eine klare Meinung: "Das war leider ein sehr unwürdiges Schauspiel und ein Alleingang des Bürgermeisters. Mit der Partei wurde darüber nie gesprochen. Es drängt sich der Eindruck auf, dass Bürgermeister Hartl seine Amtszeit so beenden will, wie er sie begonnen hat: Mit tiefen Gräben in der ÖVP und Bevölkerung."

Hettrich-Keller bestätigt Pläne

Daniel Hettrich-Keller bestärkt im OÖN-Gespräch seine Pläne, Bürgermeister der Mühlviertler Kurstadt werden zu wollen: "Ja das ist mein Wunsch. Ich bin froh, dass wir das der Öffentlichkeit nun mitgeteilt haben", sagt er.

Mit Öffentlichkeit ist freilich die Facebook-Community gemeint. "Mit dem Bürgermeister und einigen in der ÖVP war das abgestimmt. Ich war der Wunschkandidat des Bürgermeisters", sagt Hettrich-Keller. Auch mit den Teilorganisationen der ÖVP sei die Entscheidung abgesprochen gewesen.

Weil die Souveränität freilich beim Volk, im Falle der ÖVP also beim Stadtparteitag liegt, müsse man natürlich noch einen demokratischen Prozess durchschreiten. "Mich freut, dass es offensichtlich auch noch andere Kandidaten in meiner Altersgruppe gibt. Das zeigt, dass der ganze Ort einen jungen Bürgermeister braucht. Wer das Rennen macht, wird sich zeigen", sagt Hettrich-Keller, der nach eigenen Angaben auch im Falle einer parteiinternen Niederlage für die ÖVP im Gemeinderat mitarbeiten will.

Dass es mit der Bürgerliste ELWIS zu Ende geht, sei eine gemeinsame Entscheidung gewesen. Man habe sich gegenseitig Glück gewünscht, und jeder gehe seiner Wege. Warum es ihn ausgerechnet zum einstigen politischen Mitbewerber treibt? "Ich teile viele Werte der ÖVP und möchte in Bad Leonfelden etwas bewegen", sagt er. In der Bürgerliste sei der "letzte Elan einfach schon abgegangen".

Dass einigen innerhalb der ÖVP diese Vorgehensweise nicht passe, wisse er durchaus. Er will in den kommenden Wochen und Monaten die Leute überzeugen, dass er der richtige Bürgermeisterkandidat sei. "Freilich haben wir alles auf eine Karte gesetzt. Aber das ist das, was ich machen will."

Hartl: "Habe meine Präferenzen"

Der mutmaßlich scheidende Bürgermeister Alfred Hartl sieht die Sache gelassen: "Es gibt am 28. März einen Stadtparteitag. Dort sind die Mitglieder am Wort." Dass er nach 30 Jahren an der Spitze der Stadtgemeinde nicht mehr kandidieren will, diese Entscheidung sei jedenfalls gefallen.

Warum er sich gerade den Stadtrat der Bürgerliste als Nachfolger wünscht?

"Es können zwei oder vier kandidieren. Ich schließe ja niemanden aus. Aber ich schätze eine gute Sachpolitik und da habe ich mir gedacht, warum nicht. Ich habe meine Präferenzen." Fähige Kandidaten habe man aber in der ÖVP "unendlich viele".

Ob die Art und Weise der Verkündung gescheit war? "Ich habe ja gar nichts verkündet. Ich habe aber in den vergangenen sechs Wochen mit unseren Teilorganisationen geredet. Dass wir in der Corona-Zeit nicht ständig Sitzungen machen können, ist einfach so."

Am Wort sei nun aber der Stadtparteitag. "Wenn dort kein eindeutiges Ergebnis rauskommt, dann muss man ohnehin neu entscheiden", schließt der Bürgermeister. Übrigens: Es soll, so sei es mit dem Parteivorstand abgesprochen, im April auch Vorwahlen für alle Gemeindebürger geben.

Auch Kastner kandidiert

Mit Bernhard Kastner hat sich zumindest ein Gegenkandidat für den Chefposten in der Leonfeldner ÖVP und für das Bürgermeisteramt in Stellung gebracht: "Nachdem nun klar ist, dass Bürgermeister Hartl aus seinen Ämtern zurücktritt, habe ich dem ÖVP-Gemeindeparteivorstand meine Kandidatur als Stadtparteiobmann angeboten."

Es ist statutarisch vorgesehen, dass im ÖVP-Vorstand auch die Entscheidung über den Bürgermeisterkandidaten getroffen wird. Dazu spüre er nicht erst seit Montag einen starken Rückhalt und Zuspruch in der Bevölkerung.

