82-Jähriger lief Garten-Marathon für guten Zweck

Seinen Garten hat Fritz Putschögl in den vergangenen eineinhalb Wochen in eine Lauf-Arena umfunktioniert. Zwischen 9. und 18. Dezember legte der rüstige 82-Jährige die 42,195 lange Marathonstrecke zurück. Dabei spendete er pro absolviertem Kilometer zehn Euro an die Volkshilfe. "Es ist mir ein Anliegen, dass mit dem Geld armutsgefährdeten Familien, Kindern und Jugendlichen in der Region geholfen wird. Die Spende ist daher bei der Volkshilfe bestens aufgehoben", sagt der Pensionist.

Damit aber nicht genug, hat Putschögl auch auf seiner Facebook-Seite einen Spendenaufruf gestartet. Und zwar äußerst erfolgreich: "Mit Stichtag 20. Dezember sind bereits mehr als 500 Euro eingegangen, meine eigene Spende wurde also bereits mehr als verdoppelt." Gespendet werden kann noch bis 31. Dezember. Für Fritz Putschögl war es bereits der zweite Garten-Marathon, den ersten absolvierte er im April 2020. Auch damals spendete er zehn Euro pro Kilometer an die Volkshilfe.