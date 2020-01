Kurz nach sechs Uhr früh war am Sonntag Dienstbeginn für Karl Bachleitner. Der freiwillige Rallye-Helfer von der Union Kefermarkt war als Kartenverkäufer im Einsatz und stand bereits lange vor Tagesanbruch in Liebenstein bei der Zufahrt zur Sonderprüfung seinen Mann. Am Nachmittag wechselte er zur Sonderprüfung Lasberg, wo er in Elz ebenfalls den Zugang kontrollierte. "Ich glaube, das ist jetzt die 15. Rallye, bei der ich mit dabei bin, und ich mache das gerne.