800 Jahre Freistadt: Vereine rüsten sich für umstrittenes Jubiläumsjahr

FREISTADT. Historiker untermauern Richtigkeit des Jubiläumsjahres 2020

Ernst Duschlbauer (Obmann der Bürgergarde), Anna Friesenecker (Obfrau der Goldhauben- und Kopftuchgemeinschaft Freistadt), Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer, Hermann Haider (musikalischer Leiter der Jungen Philharmonie), Emil Vierhauser (Ehrenobmann des Vereins Schlossmuseum Freistadt) und Kulturstadtrat Klaus Fürst-Elmecker. Bild: Erwin Pramhofer

Viel ist in Freistadt debattiert worden in den vergangenen Wochen über die Sinnhaftigkeit und historische Belegbarkeit der geplanten 800-Jahr-Feier Freistadts in zwei Jahren. Dass man mit dem Datum richtig liegt, bestätigt Emil Vierhauser, vom Freistädter Schlossmuseum: „Wir haben in unserem Stadtwappen ganz eindeutig die Babenberger, und da können wir die Stadtgründung eingrenzen: Vor 1212 war es sicher nicht, da wären wir älter als Enns, die anerkannt älteste Stadt Österreichs. Leopold VI. ist im Jahr 1230 gestorben. Sein Nachfolger, Friedrich II., hat keine Städte gegründet. Und genau in dieser ‚leopoldinischen‘ Zeit finden wir eine Urkunde aus dem Jahr 1220, mit der hier ein Landgericht gegründet wurde.“

Dass es bereits 1932 eine 800-Jahr-Feier der Stadt gegeben hat, führen die historisch Versierten auf einen damaligen Irrtum zurück: „Da hat gar nicht die Stadt 800 Jahre gefeiert, sondern das Bürgercorps“, sagt Ernst Duschelbauer, der dem Bürgercorps heute vorsteht.

Was in Freistadts Vereinen, von den Goldhaubenfrauen bis hin zur Local Bühne, im Jubiläumsjahr 2020 an Aktivitäten geplant ist, haben am Freitag einige von ihnen in einer Pressekonferenz vorgestellt. In eine beachtenswerte Vorleistung getreten ist bereits die Junge Philharmonie mit ihrem musikalischen Leiter Hermann Haider: „Wir machen einen mit neuen Kompositionen unterlegten Film über Freistadt, wie man ihn von den ‚Universum‘-Sendungen von Georg Riha im ORF kennt. Das ist nachhaltig und kann über das Jubiläumsjahr hinaus für Freistadt werben“. Für das Projekt, bei dem Rihas Film-Komponisten zahlreiche Chöre und Orchester vereinen, habe Philharmonie-Obmann Josef Hofer bereits Sponsoren gefunden.

Hier haken alle Vereine ein: Sie wollen Freistadt feiern –und machen das selbst – das koste der Stadt keinen Euro. Denn politisch umstritten sind im Gemeinderat vor allem die Kosten für die 800-Jahr-Feier. Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer (VP) beziffert sie mit 118.000 Euro, die bereits in einer Gemeinderatssitzung am 11. Dezember 2017 beschlossen wurden. Kulturstadt Klaus Fürst-Elmecker (Die Grünen) springt ihr hier bei: „Es gibt so viele Vereine, die hier großartige Sachen vorbereiten. Das muss koordiniert werden, sonst haben wir an einem Wochenende zehn Veranstaltungen und die Woche darauf gar keine“.

Das Argument, für die Landesausstellung 2013 hätte man auch keinen eigen Projektmanager gebraucht, lässt Fürst-Elmecker nicht gelten: „Da übernahm sehr viel das Land, dafür gab es einen Projektmanager in Linz. Aber 2020 sind wir auf uns gestellt“. Die Bürgermeisterin hat eine günstige Lösung in Aussicht gestellt, wonach eventuell gar nicht eine Einzelperson als Veranstaltungsmanager in Frage kommt. Es habe sich auch ein Verein gemeldet, der die erforderlichen Koordinationsaufgaben übernehmen könnte. Vergeben werde die herausfordernde Aufgabe demnächst.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema