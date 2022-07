80-Jähriger auf Schutzweg von Pkw erfasst

Wie die Polizei am Nachmittag in einer Aussendung berichtet, wurde der Mann gegen 13.35 Uhr auf der L579 in Freistadt beim Überqueren der Straße auf einem Schutzweg von einem Pkw, gelenkt von einer 80-jährigen Frau, erfasst.

Der Pensionist wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht. Genaue Details zum Unfallhergang waren vorerst noch nicht bekannt. Der Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.