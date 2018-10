80 Lkw-Parkplätze auf der Mühlkreis-Autobahn

ENGERWITZDORF. Die ASFINAG verdreifachte die Kapazität der Stellflächen auf den Rastplätzen Denk und Engerwitzdorf. Diese Ruhemöglichkeit für Lkw-Fahrer bringt mehr Verkehrssicherheit.

Die neu geschaffenen Parkplätze in Denk und Engerwitzdorf sind speziell abends gut ausgelastet. Bild: ASFINAG

Ab sofort stehen den Lenkerinnen und Lenkern des Schwerverkehrs stehen auf der A 7 nördlich von Linz 84 Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Seit April dieses Jahres hatte der Autobahnbetreiber ASFINAG die bestehenden Rastplätze Denk und Engerwitzdorf erweitert und dafür 4,3 Millionen Euro investiert. Damit wurde nicht nur die Anzahl der Lkw-Stellflächen verdreifacht sondern auch die Infrastruktur des Parkplatzes, wie beispielsweise Beleuchtung und Sanitäranlagen, verbessert.

„Bereits in den ersten Tagen waren die Parkplätze vor allem am Abend sehr gut ausgelastet“, sagt ASFINAG-Projektleiter Martin Schnellmann. Die ASFINAG-Rastplätze sind auch mit besonderen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. So verfügt jede Anlage über eine ausreichende Beleuchtung, eine Notrufsäule sowie Videoüberwachung. Die Kameras sind direkt in die jeweils zuständige Überwachungszentrale der ASFINAG – in diesem Fall Wels – eingebunden.

