8-Jähriger im Mühlviertel von Kuh zu Boden gestoßen

Die Mutter des Buben hatte am Sonntagnachmittag die Kühe am Hof der Familie über einen Schotterweg in den Stall getrieben. Der 8-Jährige stand neben ihr. Als eine Kuh vorbeikam, wollte das Kind sie streicheln. Das Tier machte jedoch einen Luftsprung und riss den Buben um. Er kam unter der Kuh zum Liegen und wurde von ihr nochmals getreten.

Der 8-Jährige konnte selbst in das Wohnhaus gehen, wo er von seiner Mutter und von Rettungssanitätern versorgt wurde. Ein Rettungshubschrauber flog den verletzten Buben anschließend zum Landeskrankenhaus Amstetten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper