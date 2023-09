79-Jähriger kracht mit E-Auto in Gastgarten: 3 Verletzte

Seine Frau hatte der 79-Jährige aussteigen lassen und wartete im Auto auf dem Parkplatz vor einem Café. Kurz darauf fuhr er mit hoher Beschleunigung mit dem E-Auto vorwärts und rammte einen etwa zweieinhalb Meter vor ihm stehenden Tisch. 3 Frauen (84, 60 und 35 Jahre alt) wurden gegen die Hausmauer beziehungsweise in den Hauseingang geschleudert. Die 60-Jährige wurde schwer, die beiden anderen Frauen unbestimmten Grades verletzt. Alle drei mussten ins Krankenhaus gebracht werden, die 60-Jährige in den Schockraum.

Der Unfalllenker konnte sich nicht erklären, was passiert war. Er gab bei der Vernehmung an, er hätte gerade etwas in seinen Kalender eingetragen, als das E-Auto plötzlich losgefahren sei.

