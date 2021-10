71 Abzeichen für Feuerwehrleute im Branddienst

Sie legten am Wochenende im Feuerwehrhaus Aisting die Branddienst-Leistungsprüfung in Bronze und Silber ab. 13 Gruppen mit 71 Feuerwehrleuten traten dabei in den Prüfungsteilen Gerätekunde und Löschangriff an. Eine derart hohe Teilnehmerzahl ist außergewöhnlich.

Alle angetretenen Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen haben die Prüfung bestanden und konnten bei der Abschlussveranstaltung ihre Abzeichen von Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Eduard Paireder entgegennehmen. "Wir dürfen uns in Schwertberg mit unseren Feuerwehren wirklich sicher fühlen", gratulierte auch Bürgermeister Max Oberleitner den freiwilligen Einsatzkräften.