70 Winzer machen Perg zur Wein- und Genusshauptstadt

Eine der beliebtesten Veranstaltungen des Jahres beginnt heute ab 15 Uhr im Stadtzentrum von Perg. Beim "Vinum Perg" machen 70 Weinbauern aus 15 Anbauregionen in Österreich die Bezirkshauptstadt auch zu einer Wein- und Genusshauptstadt. Mehrere Tausend Besucher werden dazu erwartet.

Einmal mehr überzeugt das Angebot beim Perger Weinfest mit einer großen Vielfalt. "Neben einer ganz starken Abordnung aus dem Mittelburgenland können wir heuer auch Winzer aus dem Südburgenland, der Thermenregion und dem Traisental in Perg begrüßen", heißt es aus dem Organisationsteam der Bezirks-VP über die ungebrochene Beliebtheit des Festes.

Viele Winzer aus der Steiermark, dem Weinviertel sowie den Regionen um den Neusiedlersee sind bereits das 22. Mal dabei, haben also kein einziges Jahr ausgelassen. "Diese Weinbauern fahren natürlich auch zu vielen anderen Veranstaltungen, aber sie bestätigen uns immer wieder, dass das Publikum und die Organisation beim Vinum Perg einfach top sind und sie daher immer wieder hierherkommen."

Nachdem man im Vorjahr das Fest etwas reduziert hatte, wird heuer auch wieder in der Dr.-Schober-Straße verkostet. Die Eingänge zum Vinum sind in der Herrenstraße, in der Linzerstraße sowie in der Naarnerstraße (Hauptplatz Süd). Offizielles Festende ist um 22.30 Uhr.