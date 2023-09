70 neue Arbeitsplätze im Futuro Rohrbach

Am Standort des ehemaligen Gasthauses Leitner wurde das Gebäude mit rund 1800 Quadratmetern Gesamtfläche errichtet. Bei voller Belegung sind 70 Arbeitsplätze geplant. "In einer Zeit, in der die Welt immer vernetzter wird, rückt die Bedeutung des Regionalen wieder stärker in den Vordergrund. Dieses Fest ist mehr als nur eine Eröffnungsfeier – es ist eine Einladung an die Gemeinschaft, sich zu vernetzen, zusammenzuarbeiten und gemeinsam zu wachsen", sagte Markus Raml in seiner Eröffnungsrede.

Neben einer Vielzahl an Programmpunkten wurde auch eine Zeitkapsel im Erdgeschoß des Gebäudes eingesetzt. In die speziell versiegelte Edelstahlbox wurden Objekte und Dokumente, die sowohl das alte Gebäude als auch das neue Futuro repräsentieren, eingelegt. Die Kapsel wird ein Stück Geschichte für künftige Generationen beherbergen und soll das nächste Mal in 25 Jahren geöffnet werden.

Branche im Umbruch

Mit den neuen Kanzleiräumlichkeiten hat die Linzer Steuerberatungskanzlei Raml und Partner rund 40 Arbeitsplätze geschaffen. Durch die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung im Bereich der Buchhaltung steht die Branche vor einem Umbruch: "Unser Ziel ist es, durch Digitalisierung und Automatisierung nicht nur effizienter zu arbeiten, sondern unseren Klienten zeitgemäße Services zu bieten, ohne den persönlichen Touch zu verlieren", sagte Markus Raml.

Neben der Niederlassung der VKB Bank sowie der Leader-Region Donau Böhmerwald lädt im Erdgeschoß das Kaffeehaus der Bäckerei Oberngruber zum Verweilen ein. Im ersten Obergeschoß sind die Kanzleiräumlichkeiten der TKT Rechtsanwälte sowie die Ordination von Werner Stütz, Facharzt für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, eingezogen.

