70-Jähriger stürzte mit Radlader von Brücke

Der Unfall passierte gegen 15 Uhr.

Der Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung half auf einem Bauernhof bei der Heuernte. Er schob Heu mit dem Radlader von der Scheuneneinfahrt in die Scheunenmitte. Dabei lenkte er den Lader auch mehrmals rückwärts aus der Scheune auf die 4,2 Meter breite und 3,5 Meter hohe, ungesicherte Brücke der Scheuneneinfahrt. Plötzlich kam er zu weit an den Rand der Brücke und stürzte mit der zwei Tonnen schweren Maschine ab.

Sein 13-jähriger Enkel hörte den Aufprall und eilte herbei. Er fand seinen Großvater ansprechbar vor und alarmierte seinen Vater, der sofort die Rettung rief.

Nach der Erstversorgung von Notarzt und Rettung wurde er mit dem Notarzthubschrauber Europa3 in den Neuromed Campus verbracht, berichtete die Polizei am Freitagabend.