70-Jähriger ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Gegen 17:30 Uhr hielt die Polizei am Mittwochabend in Rainbach im Mühlkreis einen Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Linz-Land an, der weder seinen Führerschein noch den Zulassungsschein des Fahrzeugs vorweisen konnte.

Es stellte sich heraus, dass er den Führerschein bereits abgeben musste und die Kennzeichen gestohlen waren. Der 70-jährige Lenker zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig. Die Kennzeichen wurden abgenommen und er wird angezeigt.