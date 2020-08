70 Einsatzkräfte suchten nach Unfalllenker im Mühlviertel

Weil von dem Unfalllenker jede Spur fehlte, kam es in der Nacht zu einer groß angelegten Suchaktion in Rohrbach-Berg - vorerst ohne Erfolg. Am Dienstagvormittag sagte ein Polizeisprecher, dass mittlerweile ein Verdächtiger ausgeforscht worden sein. Näheres sei noch Gegenstand von laufenden Ermittlungen.

Der Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht auf Dienstag auf der B38 im Bereich Gollnerberg. Der vermutlich verletzte Fahrzeuglenker war beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr am Unfallort. Daher begannen rund 70 Einsatzkräfte nach Angaben einer Augenzeugin einen angrenzenden Wald abzusuchen, berichtete die FF Rohrbach im Mühlkreis in einer Aussendung. Die vermisste Person wurde dabei aber nicht gefunden.

Der Verdächtige wurde Dienstagfrüh von der Polizei ausgeforscht. Am Vormittag waren die Ermittlungen noch am Laufen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.