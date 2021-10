7-jähriges Mädchen verbrühte sich

Die 43-jährige Frau aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung befüllte gegen 7.45 Uhr eine Thermosflasche mit heißem Wasser und stellte sie auf die Küchenanrichte auf eine Küchenpapierunterlage. Die siebenjährige Tochter zog am Küchenpapier an, die mit heißem Teewasser gefüllte Flasche fiel um und übergoss sich über den Körper des Mädchens. Dadurch wurde es verletzt, weshalb sie der Rettungshubschrauber "C10" in das Krankenhaus fliegen musste.