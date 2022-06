67-Jährige stürzte mit Auto in Bach

Mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und in einen Bach gestürzt ist am Freitagnachmittag eine 67-jährige Autofahrerin im Gemeindegebiet von Atzesberg im Bezirk Rohrbach. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, dürfte die Frau noch Glück im Unglück gehabt haben. Denn obwohl ihr Fahrzeug in das 20 Zentimeter tiefe Bachbett geschleudert wurde und auf dem Dach zu liegen kam, konnte sich die Lenkerin selbst aus dem Wrack befreien.

„Als wir eingetroffen sind, ist sie neben ihrem Wagen gesessen, sie war ansprechbar“, sagt Einsatzleiter Michael Kriegner von der Freiwilligen Feuerwehr Sprinzenstein. Die Frau wurde mit der Rettung ins Spital gebracht.