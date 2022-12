65-jähriger Fußgänger von Pkw erfasst

Ein 25-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Perg fuhr am Sonntagvormittag gegen 9:10 Uhr auf der Pleschinger Straße, L569, im Ortsbereich von Gusen in Langenstein Richtung der Donau-Bundesstraße 3. Zur selben Zeit überquerte in diesem Bereich ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Perg einen dortigen Schutzweg.

Nach eigenen Angaben übersah der 25-Jährige aufgrund der blendenden Morgensonne den am Schutzweg befindlichen Fußgänger und es kam trotz einer Vollbremsung zu einem Zusammenstoß. Der 65-Jährige wurde verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht.

