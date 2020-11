62-Jähriger erleidet schweren Forstunfall

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Der Mann aus dem Bezirk Freistadt war am Montagnachmittag auf seinem Waldgrundstück im Gemeindegebiet von St. Leonhard bei Freistadt mit Forstarbeiten beschäftigt. Vermutlich fiel der Stamm einer fallenden Buche auf ihn. Er wurde in einen 70 bis 100 Meter tiefen Hang mitgerissen, wo er verletzt liegen blieb. Seine Gattin war zu dem Zeitpunkt oberhalb des Hanges tätig und hörte die Hilfeschreie ihres Mannes. Sie verständigte die Einsatzkräfte. Der 62-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Ukh Linz geflogen, berichtete die Polizei am Montag.