60 Jahre und kein bisschen leise: Pergs Senioren feierten Jubiläum

Wer 365 Tage im Jahr für die Anliegen der älteren Generation da ist, darf es beim Feiern gerne einmal krachen lassen und etwa eine Line-Dance-Vorführung mit treibenden Disco-Rhythmen aufpeppen. Genau das machte die Perger Seniorenbund-Ortsgruppe am Dienstagnachmittag bei ihrem Festakt im Veranstaltungszentrum "Die Turnhalle" in der Bezirkshauptstadt. Dazu unterhielten der Seniorenbund-Chor, die Seniorenmusik sowie die Gruppe "Tanz ab der Lebensmitte" die vielen Gäste beim Jubiläumsfest.

Obfrau Waltraud Schusterbauer und ihr Team hatten ein fast zweistündiges und dennoch sehr kurzweiliges Programm auf die Beine gestellt, das durchaus Platz für Rückblicke bot, vor allem jedoch die vielen aktuellen Aktivitäten der vor 60 Jahren gegründeten Seniorenbund-Ortsgruppe mit derzeit etwa 400 Mitgliedern in den Mittelpunkt stellte.

Diese Vielfalt und Energie weiß auch Bürgermeister Toni Froschauer zu schätzen: "Der Seniorenbund ist immer wieder Motivator für zahlreiche Aktivitäten in unserer Stadt. Er ist praktisch ein Vollsortimenter in Sachen Lebensqualität für die ältere Generation."

Der Seniorenbund biete in seinen Ortsgruppen neben Service vor allem Gemeinschaft an, betonte Landesobmann LH a. D. Josef Pühringer in seiner Festansprache. Er sei aber auch ein erfolgreicher Interessenvertreter, wie aktuelle Erfolge bei Pensionserhöhungen zeigen würden. Zuguterletzt habe sich auch das Außenbild gewandelt: Senioren seien bis ins höhere Alter aktiv und eine wichtige Stütze für viele ehrenamtliche Tätigkeiten in unserem Land.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Perg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at