Radtour im Mühlviertel endete für 60-Jährigen im Krankenhaus

Der Mann war gegen 16 Uhr mit fünf weiteren Radkollegen auf dem Güterweg Ruttenstein in Richtung Pierbach (Bezirk Freistadt) unterwegs. In einer unübersichtlichen Linkskurve dürfte der 60-Jährige die Kontrolle über sein Fahrrad verloren haben und stürzte daraufhin, unbemerkt von seiner Radgruppe, über eine Böschung hinunter. Während des Sturzes prallte der Mann gegen einen Baum und kam hinter diesem zu liegen.

Der Mann blieb bei Bewusstsein und verständigte einen seiner Kollegen per Handy. Dieser setzte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 60-Jährige in das Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht.