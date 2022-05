59-jähriger Paragleiter abgestürzt

Zum Unfall kam es gegen 14.30 Uhr. Der Mann flog über offenem Wiesengelände. Plötzlich wurde sein Gleitschirm von einer Windböe nach unten gedrückt, kollidierte mit Bäumen und der 59-Jährige stürzte aus einigen Metern Höhe auf die Wiese, wobei er mit den Fersen aufschlug. Dadurch wurde er an der Wirbelsäule unbestimmten Grades verletzt und blieb am Boden liegen, berichtete die Polizei am Mittwochnachmittag. Eine Hausbewohnerin hörte seine Hilfeschreie und verständigte die Rettungskräfte. Der Mann wurde nach der Erstversorgung ins Klinikum Rohrbach gebracht.