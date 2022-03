59-Jährige bei Auffahrunfall in Reichenau verletzt

Der Unfall hat sich gegen 13 Uhr in der Ortschaft Ramberg in Reichenau (Bezirk Urfahr-Umgebung) ereignet. Die 59-Jährige hatte abgebremst, um entlang der L1489 in eine Einfahrt zu fahren, als es krachte. Der 18-Jährige war mit seinem Pkw in das Heck gekracht. Dadurch wurde der Wagen der Mühlviertlerin noch in einen Holzzaun geschoben und drehte sich um 180 Grad. Die Verletzte wurde ins Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht. Beide Lenker kommen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, informierte die Polizei.