550 Büchergutscheine animieren Kinder zum genussvollen Lesen

Anlässlich des internationalen Kiwanis-Tages Ende Oktober wurden vor mehreren Buchhandlungen im Bezirk an Schulkinder Buchgutscheine im Wert von jeweils zehn Euro übergeben. Dieser Gutschein kann beim Kauf eines Buches in den Buchhandlungen Frick und Pössenberger in Perg, Meritas in Mauthausen sowie Grünsteidl in Grein eingelöst werden.

"Diese Aktion hat ein äußerst positives Echo gefunden", resümiert Helmut Gebetsberger, Präsident des Kiwanis Clubs Mühlviertel. Mehr als 550 Gutscheine im Wert von 5500 Euro wurden während des Aktionstages an junge Bücherwürmer überreicht. Die Freude bei den Kindern war entsprechend groß, und der Großteil der Gutscheine wurde umgehend zum Kauf eines Buches verwendet.

"Gut lesen zu können ist wichtig in der Entwicklung jedes Kindes und eine Voraussetzung für schulischen und beruflichen Erfolg. Dazu soll diese Aktion einen Beitrag leisten", sagt Gebetsberger über die Kiwanis-Aktion. Einen wesentlichen Anteil am Erfolg hatte die aktive Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer an den Volks- und Mittelschulen des Bezirkes. Sie haben an den Schulen Infoblätter ausgeteilt, in denen auf den Kiwanis-Aktionstag hingewiesen wurde. Gebetsberger: "Die Verteilung der Infoblätter zur Buchgutschein-Aktion war entscheidend für den großen Zuspruch und Erfolg der Aktion."