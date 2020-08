55-jähriger Landwirt geriet mit Hand in Förderschnecke

Der Landwirt war gegen 18 Uhr auf seinem Hof mit der Einlagerung von Getreide beschäftigt. Um den gesamten Weizen in die laufende Förderschnecke zu befördern, versuchte der 55-Jährige mit einem Holzstück nachzuhelfen. Der Mann geriet dabei mit seiner rechten Hand in die Maschine und verletzte sich schwer. Der Mühlviertler musste mit dem Rettungshubschrauber in das UKH nach Linz gebracht werden.

Lokalisierung: Tragwein im Bezirk Freistadt